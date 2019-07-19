مبادرة لإضفاء الطابع الجمالي في عسير

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن «المبادرة تأتي بالتعاون مع أبرز المواهب الفنية التشكيلية المبدعة من شباب وشابات المنطقة، ضمن أهداف تحسين المشهد الحضري الذي يعد أحد أبرز برامج التحول الوطني في القطاع البلدي تماشياً مع رؤية المملكة 2030».
وأضاف أن«المبادرة تسعى إلى نشر الوعي بقيمة الأعمال الفنية ودورها في تنمية حس انتماء الإنسان للمكان، لتساهم في الارتقاء بمستوى الذوق العام عبر تعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه الأماكن العامة كونها مكتسبات وطنية».
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