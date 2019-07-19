وبحسب وثيقة حديثة ـ اطلعت عليها «دوت الخليج» ـ تضمن القرار الموافقة أيضا على تعديل المادة الـ21 من النظام، وإسناد مهمة صرف مكافأة لمن يرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو زيادة المكافأة المقررة في النظام بـ 5 آلاف ريال لرئاسة أمن الدولة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
نص المواد بعد التعديل
المادة 17
كلُ من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشيا أو شريكا أو وسيطا، يُمنح مكافأة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر، وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لـ(رئاسة أمن الدولة) صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
قبل التعديل (وزارة الداخلية).
المادة 21
على (رئاسة أمن الدولة) نشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وإعلانها.
قبل التعديل (وزارة الداخلية).
كانت هذه تفاصيل خبر إسناد مكافأة المرشدين عن الرشوة لأمن الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.