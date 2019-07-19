30 شهرا لاستكمال حدائق الملك عبدالله العالمية

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستكمال تنفيذ مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية بمدينة الرياض، بوصفه مشروعاً واحداً متكاملاً دون تجزئته إلى مراحل، وذلك بناءً على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، لإعادة المشروع لمساره الطبيعي، وتوفير جميع متطلباته، ليقام وفق الدراسات والتصاميم التي أعدتها أمانة منطقة الرياض.

توقيع

وقع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أمس، عقد استكمال المشروع الذي يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في زيادة الرقعة الخضراء بالمملكة متوافقاً مع برامج تحسين جودة الحياة.

ترسية

أوضح أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس أنه إنفاذاً للتوجيه الكريم طرحت الأمانة المشروع في منافسة للتنفيذ وقد تمت ترسية العقد على مجموعة زيد الحسين وإخوانه بتكلفة إجمالية قدرها 1.602.966.235 مليار ريال، ومدة تنفيذ قدرها 30 شهراً، ويجري حالياً التجهيز للبدء في استكمال التنفيذ، والعمل على إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

مشروع نوعي

قال المهندس الفارس إن حدائق الملك عبدالله العالمية التي تقع على طريق جدة السريع غرب مدينة الرياض وعلى مساحة تبلغ 2.100 مليون متر مربع، تعد أحد المشروعات النوعية في مدينة الرياض التي تنسجم مع برنامج (جودة الحياة) أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وبين أن المشروع يضم مبنى رئيسيا صمم على شكل هلالين ضخمين متداخلين، يضمان مجموعة من العناصر، من بينها: المتحف النباتي، حديقة الوادي، الحدائق المائية، الحدائق العالمية، وعدد من الحدائق العلمية، منها: حديقة الطيور، حديقة الفراشات، حديقة الضوء والصوت، الحديقة الطبيعية، حديقة الاكتشاف، حديقة المتاهة. وأشار إلى أن المشروع يشتمل على 7 حدائق نباتية متنوعة تجسد رحلة النباتات على مر العصور، إضافة إلى مضامير رياضة المشي ومطاعم ومقاهٍ وأبراج للمشاهدة وساحة لاحتضان الاحتفالات والفعاليات ومجموعة متكاملة من المرافق والخدمات، إضافة إلى مواقف للسيارات تتسع لـ5 آلاف سيارة.

حدائق الملك عبدالله العالمية

- تعد أكبر الحدائق المغطاة في العالم.

- تُحاذي طريق الرياض ـ جدة السريع بمساحة تبلغ 2.100 مليون متر مربع.

- مصممة على أنماط الحدائق العالمية.

- ينقسم مشروع الحدائق إلى حديقتين رئيسيتين: إحداهما مغطاة ومتحكم في بيئاتها من حيث الحرارة والرطوبة وغيرها.

- تعد الحدائق أحد أهم المشروعات البيئية على مستوى العالم.

- يحتوي نموذج الحدائق على نماذج متعددة من الحدائق العالمية القديمة والحديثة.

- الحدائق تستخدم الطاقات البديلة في مجال المياه والكهرباء.

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- تصميم مشروع الحدائق حاز على جائزة أفضل تصميم على مستوى الشرق الأوسط.

- يتكون المشروع من 7 حدائق.

مكونات أساسية

- المتحف النباتي

- حديقة الوادي

- الحدائق المائية

- الحدائق العالمية

- الحدائق العلمية

من الحدائق العلمية

- حديقة الطيور

- حديقة الفراشات

- حديقة الضوء والصوت

- الحديقة الطبيعية

- حديقة الاكتشاف

- حديقة المتاهة