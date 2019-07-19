الإعلان عن وظائف بـ4 مراتب في العدل

أعلنت وزارة العدل عن توافر فرص وظيفية للرجال والنساء، لعدد من الوظائف المشمولة بسُلّم رواتب الموظفين العام بالمرتبات: الرابعة والخامسة والسادسة والثامنة، لوظائف الدعم الفني ومراقب الأمن والسلامة.

تقديم إلكتروني

بيّنت وزارة العدل، أن التقديم على تلك الوظائف سيكون متاحا عن طريق تعبئة طلب التقديم للمسابقة إلكترونيا، خلال موقع وزارة العدل على شبكة الإنترنت www.moj.gov.sa، ابتداء من الإثنين الموافق 19 ذو القعدة 1440، وحتى الخميس 22 ذو القعدة 1440.

واشترطت على المتقدم لوظائف الدعم الفني بالمرتبة الثامنة «رجال ونساء»، أن يكون حاصلا على درجة الماجستير حسب التخصصات الواردة في دليل التصنيف، أو دبلوم بعد الثانوية العامة لا يقل عن سنتين حسب التخصصات الواردة في دليل التصنيف، إضافة إلى 12 سنة خبرة في مجال الحاسب الآلي، على أن تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية.

التسجيل في التأمينات

اشترطت الوزارة على المتقدم من الرجال لوظائف الدعم الفني بالمرتبة السادسة، أن يكون حاصلا على دبلوم بعد الثانوية العامة لا يقل عن سنتين حسب التخصصات الواردة في دليل التصنيف، إضافة إلى 4 سنوات خبرة في مجال الحاسب الآلي، على أن تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية.

Advertisements

وفيما يتعلق بوظائف مراقب الأمن والسلامة، فاشترطت الوزارة على المتقدم بالمرتبة الرابعة «رجال»، أن يكون حاصلا على الثانوية العامة، إضافة إلى خبرة سنتين في الخدمة العسكرية أو في الأمن والسلامة، على أن تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية، وألا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة، وألا يزيد عمره على 35 سنة.

خبرة عسكرية

اشترطت الوزارة على المتقدم إلى وظائف مراقب الأمن والسلامة بالمرتبة الخامسة «رجال»، أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة، إضافة إلى 4 سنوات خبرة في الخدمة العسكرية أو في الأمن والسلامة، على أن تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية، وألا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة وألا يزيد على 35 سنة.

واشترطت على المتقدمة لوظائف مراقب الأمن والسلامة بالمرتبة الرابعة «نساء»، أن تكون حاصلة على الثانوية العامة، إضافة إلى خبرة سنتين في الخدمة العسكرية أو في الأمن والسلامة، على أن تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية، وألا يقل عمر المتقدمة عن 20 سنة وألا يزيد على 50 سنة.