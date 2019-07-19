الاحتفاء بـ30 من أبناء الشهداء والمرابطين

احتفت مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأميركا وأستراليا بـ 30 من أبناء وبنات شهداء الواجب والمرابطين بالحد الجنوبي وأسرهم، في قاعة جعفر جمل الليل، بمقر المؤسسة، وأدخلت عليهم الفرح، وقدمت لهم الهدايا المالية والعينية.

ضم الوفد المحتفى به 4 طالبات من ظهران الجنوب هن: فجر ملفي الوادعي، نجد ملفي الوادعي، فجر علي القحطاني، فيء علي القحطاني مع مرافقيهن، والمشرفة خديجة سالم علي القحطاني، بينما ضم 5 طلاب من ظهران الجنوب هم: بسام حميد عصمان، مشعل عوض القحطاني، مسفر عوض الوادعي، سعيد معيض آل مفتاح، عبدالله عوض الوادعي، يرافقهم المشرف سالم مسفر علي عروي، و5 طلاب من سراة عبيدة هم: تركي مفرح التليدي، محمد مفرح التليدي، مفرح محمد آل مبتت، سعد مبطي القحطاني، عبدالله معيض القحطاني، يرافقهم المشرف معيض علي آل كاسي.

وأشاد رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأميركا وأستراليا، المطوف طارق بن محمد عنقاوي، بالمواقف البطولية للمرابطين في الحد الجنوبي للذود عن وطننا الحبيب والحرمين الشريفين، مشيرا إلى ضرورة تفعيل الدور الاجتماعي لكافة مؤسسات الطوافة من خلال إقامة حفلات تكريم واحتفال بأبناء شهداء الواجب والمرابطين في الحد الجنوبي لرد القليل من حجم التضحيات التي يقدمونها في الحد الجنوبي.

وقال عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على قطاع العلاقات العامة والإعلام والجودة المطوف الدكتور سمير توكل إن «تكريم أبناء شهداء الواجب والمرابطين من مؤسسات الطوافة إحدى المبادرات المجتمعية التي تقدمها المؤسسات على مدار العام».

واقترح عضو مجلس الإدارة المطوف عبدالله عقيل بتقديم هدايا مالية لأبناء وبنات شهداء الواجب ومرابطين الحد الجنوبي كنوع من الاحتفاء بهم.