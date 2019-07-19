إستراتيجية جديدة للموارد البشرية في وزارة الدفاع

تعتزم وزارة الدفاع استحداث إستراتيجية جديدة للموارد البشرية، تهدف من خلالها للخروج بتصميم عالي المستوى لكلٍ من استراتيجية الموارد البشرية ومخرجات تخطيطها، وتصميم مخرجات خطة لتقييم وتطوير القوى العاملة لجميع موظفي وزارة الدفاع، وذلك في إطار تنفيذ خطط التطوير والتحديث التي رسمها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان

الموارد البشرية

أوضحت وثيقة صادرة عن وزارة الدفاع حول مشروع «تصميم وتنفيذ إستراتيجية الموارد البشرية والتخطيط اللازم لها، وتطوير خطة القوى العاملة للموارد البشرية في وزارة الدفاع وتخطيط انتقال الموظفين»، أنه سيتم من خلال الخطة تحديد احتياج القوى العاملة الحالية في الوزارة والكفاءات اللازمة المستهدفة، ووضع إطار زمني محدد لتطبيق الخطة التطويرية للجهات المستهدفة داخل الوزارة، وتصميم خطة انتقال الموظفين والإشراف على تنفيذها، لضمان نجاحها، وتوفير فريق استشاري عالي المستوى للتأكد من كفاءة التنفيذ.

ترتيب الأولويات

يشمل المشروع إعداد خطة متكاملة لانتقال موظفي وزارة الدفاع، ويشمل ذلك تقرير للتعيينات على الوظائف المستهدفة، ووضع منهجية وإجراءات صياغة إستراتيجية الموارد البشرية لوزارة الدفاع بما في ذلك الموافقة عليها، والأهداف الإستراتيجية للموارد البشرية وخطة الموارد البشرية، إضافة إلى إعداد الوثيقة الأولى الخاصة بإستراتيجية الموارد البشرية لوزارة الدفاع، وتشمل الأهداف الإستراتيجية للموارد البشرية، وكذلك الخطة السنوية الأولى للموارد البشرية، وتحديد الأهداف الخاصة بتخطيط القوى العاملة مع ترتيب الأولويات.

مخطط شهري

يتضمن المشروع إعداد خطة موحدة للقوى العاملة في المنظمة وصولا إلى المستوى المطلوب، وتتضمن إيضاح بالتغييرات في النطاق والعمليات التي ستطرأ على كل وحدة، ووضع مخطط زمني شهري يوضح تعزيز القوى العاملة لكل وحدة من وحدات المنظمة، وصولا إلى المستوى المطلوب إضافة إلى خطة انتقال موظفي وزارة الدفاع، موضحا فيها تقرير حول الموظفين المعينين على وظائف جديدة، وتوفير فريق عمل يتكون من 3 مستشارين و6 متخصصين للعمل بمكتب إدارة المبادرات المتعلقة بالموارد البشرية.

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5 أهداف إستراتيجية لتطوير وزارة الدفاع وتحقيق رؤية 2030

- تحقيق التفوق والتميز العملياتي المشترك

- تطوير الأداء التنظيمي لوزارة الدفاع

- تطوير الأداء الفردي ورفع المعنويات

- تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع العسكري

- تحديث المعدات والأسلحة