12 ألف حجز بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل يوميا

فيما يستقبل المسار الإلكتروني لحجاج الداخل يومياً نحو 12.3 ألف حجز، تستهدف برامجه وباقاته هذا العام 219 ألف حاج وحاجة، إذ وصلت أعداد حجوزات المواطنين والمقيمين في المملكة لحج هذا العام عبر المسار منذ غرة شهر ذي القعدة وحتى الإثنين الماضي إلى 148635 حجزاً، منها 79945 حجزاً لمواطن، و68684 حجزاً لمقيم، وسيواصل المسار الإلكتروني استقبال طلبات الحجز حتى 12/7/ 1440.

بدوره، أوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح سليمان مشاط لـ«دوت الخليج» أن عمليات الحجز في المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني لحجاج الداخل ستستمر حتى يوم السابع من ذي الحجة، إذ خصصت هذه المرحلة لتسجيل بيانات الحجاج، واختيار واحد من البرامج الـ5 المفضلة والمناسبة للحاج، بحيث سيتم فيها تنفيذ الحجز الفعلي على برامج الخدمة المعروضة في المسار، مشيرا إلى أن عدد المقاعد المتبقية في المسار للحجز 69551 مقعدا.

وبين أن الرابط الإلكتروني للمسار يسعى إلى عرض كل البرامج والباقات المقدمة التي تستهدف هذا العام نحو 219 ألف حاج وحاجة من المواطنين والمقيمين، عبر 190 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل. وعن عدد تصاريح الحج المطبوعة لأصحاب الحجوزات، أبان أنها وصلت إلى 122312 تصريحاً، وسيُستكمل المتبقي منها بعد اكتمال الإجراءات النظامية.

خدمات نوعية

تُكثف الجهات الحكومية والخيرية والتطوعية أعمالها في ساحة الحرم النبوي الشريف لتقديم أفضل الخدمات، وتهيئته للمصلين وزوار قبر الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم، لمواكبة التوافد المتوقع في الأيام الأولى من حجاج بيت الله، وذلك بدءا من وصول المصلي بالنقل الترددي أو أي وسيلة أخرى حتى الصلاة، وتتنوع الخدمات التي تقدم له بين خدمات أساسية وإضافية وتطوعية، حيث يتلقى الزوار 17 خدمة أساسية، و13 خدمة إضافية، و8 خدمات تطوعية.

13 جهة

تقوم بعض الجهات المعينة بالمحافظة على تنظيم دخول وخروج الزوار ومرور المركبات داخل المنطقة المركزية، فيما تسعى 13 جهة حكومية ومؤسسات خاصة لتذليل كافة العقبات للزوار المسجد النبوي طيلة الأيام، وتتضاعف تلك الجهود في فترة قدوم حجاج بيت الله.

الخدمات التي يحظى بها الزوار في المسجد النبوي

خدمات أساسية، منها:

1ـ تهيئة المسجد للمصلين.

2ـ توفير مياه الشرب.

3ـ تنظيم الدخول والخروج.

4ـ تنظيم فرش سفر الإفطار في يومي الإثنين والخميس.

5ـ تنظيم الممرات.

6ـ تهوية المسجد.

7ـ فرش الساحات والسطح.

8ـ توفير المصاحف.

9ـ تشغيل المظلات.

10ـ تجهيز أماكن الدروس اليومية.

11ـ توجيه الزوار والمصلين.

12ـ الإجابة على استفسارات المصلين والزوار.

13ـ تهيئة دورات المياه.

14ـ تخصيص مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة.

15ـ الاستمرار على تنظيف الفرش والساحات.

16ـ تخصيص جزء من السطح للمعتكفين.

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17ـ فتح أبواب المسجد النبوي الشريف.

خدمات إضافية، منها:

1ـ تعطير الحرم.

2ـ توفير رقم للتواصل على مدار الساعة.

3ـ تبخير الحرم والمصلين وتطييبهم.

4ـنقل كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة بعربات القولف.

5- إرشاد المصلين على كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

6- توزيع المصاحف على المصلين.

7- تنظيم سير الزيارة.

8- ترجمة الخطب.

9- استدعاء الإسعاف للمصابين.

10- الحد من الافتراش بالساحات.

11- تحديد مواقع للأطفال.

12- أجهزةٌ لاستطلاع رأي الزوار.

13- تهيئة المكتبة المقروءة والمسموعة.

خدمات تطوعية، منها:

1ـ قياس العلامات الحيوية للمصلين داخل الحرم.

2ـ نقل كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة في ساحات الحرم.

3ـ تنظيم الحركة المرورية والزوار.

4ـ حفظ الأطفال التائهين.

5ـ مساعدة القطاعات الحكومية في التنظيم.

6ـ توجيه وإرشاد التائهين.

7ـ الترجمة لبعض الزوار.

8 دفع عربات المسنين.