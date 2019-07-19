3650 طنا تبريديا لتلطيف الهواء في نمرة والخيف

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد كافة الاستعدادات لإطلاق أكبر مشروع لمعالجة وتطوير وتحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء في مسجدي نمرة والخيف بمنطقة المشاعر المقدسة.

الأحمال الحرارية

كان نظام التكييف والتهوية في كل من مسجدي نمرة والخيف يعتمد على أجهزة التكييف المنفصل «الطراز الدولابي والسقفي» التي تعمل على تكييف الهواء داخل المسجد بدون تجديده بهواء نقي من الخارج، إضافة إلى انخفاض وضعف كفاءة التكييف نتيجة لتهالك الأجهزة، وزيادة أعداد الحجيج داخل حرم المسجدين، ما يسبب انخفاض نسبة الأكسجين داخل المسجد.

وأعدت دراسة فنية متكاملة لإيجاد حلول جذرية لأنظمة التكييف والتهوية، حيث أُعيد حساب الأحمال الحرارية، ومعدل تغيير الهواء المطلوب لكامل حجم المسجدين باستخدام أحدث برامج التكييف والتهوية الحاسوبية وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية، مع عدم المساس بالهيكل الإنشائي للمسجدين، ومراعاة التكاليف المالية بإنتاج حلول جذرية تتناسب مع المشكلة وتلبي الاحتياجات.

التكييف المنفصل

تلخص المشروع في محورين أساسيين: المحور الأول الاستفادة من التكييف القائم قدر المستطاع، وتدعيمه بوحدات تكييف جديدة ذات كفاءة تبريد أعلى من نفس الطراز «دولابي وسقفي» بقدرة تبريدية تتجاوز 3540 طنا تبريديا، وتمتاز وحدات التكييف المنفصل الحديثة بكفاءة عالية لتوفير الطاقة، حيث إن وحدة التكييف القديمة تستهلك 40 أمبيراً، ووحدة التكييف الحديثة تستهلك 14 أمبيراً.

أما المحور الثاني، فهو إضافة وحدات لتكييف ومعالجة الهواء تضخ هواء نقيا من خارج المسجد بدون إعادة تدوير الهواء الراجع من داخل المسجد؛ للمحافظة على نسبة الأكسجين المطلوبة، مع زيادة كفاءة التبريد للمسجدين بقدرة تبريدية تتجاوز 3650 طنا تبريديا، وتدعيمه بنظام طرد ميكانيكي للهواء ليتم تأمين دخول الهواء النقي عن طريق وحدات معالجة الهواء، وخروج الهواء عن طريق مراوح الطرد، مما يضمن عملية تغيير مستمرة للهواء داخل المسجدين.

تنفيذ متوازٍ

تم تصميم أجهزة تبريد ومعالجة الهواء النقي المركزية وتصنيعها بكبرى شركات التكييف والتهوية العالمية خصيصاً لتكييف المسجدين وبشكل خاص يختلف عن أنواع التكييف التقليدية المطروحة في الأسواق المحلية، بحيث تكون متماشية وملائمة للوضع الإنشائي للمسجدين، دون الحاجة إلى عمليات تكسير أو تخريم تستوجب معالجات مستقبلاً.

وشملت عملية التطوير: ضخ مليون وثلاثمائة وخمسين قدما مكعبا في الدقيقة، وسحب 70% عن طريق مراوح الطرد، و30% عن طريق المداخل والأبواب، وبهذا تم إعداد حل جذري للمشكلة، مع تجاوز التحديات التي واجهت المشروع التي تمثلت في ضرورة الاستفادة من هذا المشروع خلال موسم حج 1440 مع ضيق الوقت لإنجاز ذلك دون زيادة التكاليف المالية، وقد تم تجاوز ذلك بعمل خطة تنفيذ متوازية وتنسيق محكم مع مواصلة العمل وتكثيفه.

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مشروع مسجد نمرة:

تركيب 60 وحدة تكييف مركزية تنتج هواء نقيا 100%.

تركيب 122 مروحة طرد للهواء غير النقي بقدرةٍ تكفي لتغيير الهواء مرتين في الساعة.

تركيب 494 وحدة تكييف منفصل دولابي.

مشروع مسجد الخيف:

تركيب 13 وحدة تكييف مركزية تنتج هواء نقيا 100%.

تركيب 30 مروحة طرد للهواء غير النقي بقدرةٍ تكفي لتغيير الهواء مرتين في الساعة.

تركيب 214 وحدة تكييف منفصل سقفي.