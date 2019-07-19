أمير القصيم يطالب بتوفير العمل للأسر المنتجة

أشاد أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، بالنقلات النوعية التي تشهدها المملكة في عددٍ من المجالات.

وطالب الأمير فيصل بن مشعل خلال زيارته مهرجان صيف الشماسية 2019 الذي تنظمه بلدية الشماسية في متنزه الأمير فيصل بن مشعل بالمحافظة، بإيجاد بنية أساسية تُمكّن الزوار من قضاء أوقات ممتعة في هذا المهرجان، وتوفير فرص العمل للأسر المنتجة والشباب، مناشدا أهالي محافظة الشماسية ورجال الأعمال بالتكاتف والتعاون والبذل، وأن يكون للجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة الدور الكبير في إقامة مثل هذه المهرجانات والاحتفاليات، لتصبح محافظتهم فاعلة ونشطة ومستمرة في إقامة المهرجانات والفعاليات، لتواكب المحافظات الأخرى.

واطلع أمير المنطقة خلال الزيارة على شرحٍ عن فعاليات وبرامج محافظة الشماسية من خلال برنامج جودة الحياة 2030، والتركيز على تغيير نمط الحياة، عبر عددٍ من المسارات الرياضة والثقافية والمشاركة الاجتماعية، حيث شاركت أكثر من 50 أسرة منتجة في هذا المهرجان.

يذكر أن المهرجان يتضمن مساحات للأسر المنتجة لتحضير وتجهيز الأكلات الشعبية، ومساحة لألعاب الصغار، ومسرحاً للأطفال، وخيمة لاستقبال ضيوف المهرجان وغيرها من الأركان اليومية المختلفة.