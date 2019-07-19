%45 ارتفاع الحجاج القادمين إلى ميناء جدة

كشفت الهيئة العامة للموانئ لـ«دوت الخليج» أن ميناء جدة الإسلامي سيستقبل أكثر من 20 ألف حاج هذا العام لأداء فريضة الحج بنسبة ارتفاع 45% عن العام الماضي.

وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، خلال استقباله الفوج الأول من الحجاج القادمين من السودان، أول من أمس، إن «عدد الحجاج العام الماضي وصل إلى 14 ألفاً وسيصل هذا العام إلى 20 ألفاً بزيادة 6 آلاف حاج، وذلك عبر 20 رحلة بحرية».

وأضاف أن «الطاقة الاستيعابية لميناء جدة الإسلامي ارتفعت هذا العام، لتصل إلى استقبال 800 حاج في الساعة بمشاركة جميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص».

وأوضح رئيس الهيئة العامة للموانئ أن «ميناء جدة استقبل خلال الأشهر الـ6 الأولى من بداية العام أكثر من 350 ألف مسافر ومعتمر بكل يسر وأمان بفضل ما تقدمه حكومتنا الرشيدة».