رابط خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية

2019-07-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت منصة أبشر، مساء أمس الخميس، أنه تم تغطية جميع مناطق المملكة بخدمة الاعتراض على المخالفات المرورية المسجلة من قِبل رجل المرور.

Advertisements

وقالت منصة أبشر، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن طريقة الوصول إلى الخدمة، تتم عبر موقع أبشر عبر هذا الرابط: (هنـا) ، ثم اختيار خدماتي، المرور، الاعتراض على المخالفات المرورية.

يُشار إلى أن الخدمة حالياً متوفرة على موقع أبشر فقط.