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شكرا لقرائتكم رابط خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رابط خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت منصة أبشر، مساء أمس الخميس، أنه تم تغطية جميع مناطق المملكة بخدمة الاعتراض على المخالفات المرورية المسجلة من قِبل رجل المرور.
وقالت منصة أبشر، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن طريقة الوصول إلى الخدمة، تتم عبر موقع أبشر عبر هذا الرابط: (هنـا) ، ثم اختيار خدماتي، المرور، الاعتراض على المخالفات المرورية.
يُشار إلى أن الخدمة حالياً متوفرة على موقع أبشر فقط.
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