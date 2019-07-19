شكرا لقرائتكم الجبير يبحث علاقات الصداقة مع سفير فرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-19 الجبير يبحث علاقات الصداقة مع سفير فرنسا متابعات الخليج 365 - واس Advertisements استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة فرانسوا غوييت.

وجرى خلال الاستقبال بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين وسبل وتطويرها بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة، إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة ومستجداتها على كافة الأصعدة.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يبحث علاقات الصداقة مع سفير فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.