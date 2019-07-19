فقدان بحار أمريكي في بحر العرب

2019-07-19

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت البحرية الأميركية، اليوم الخميس، أن عمليات بحث وإنقاذ جارية في بحر العرب بعد تقارير عن فقدان بحار أميركي.

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وقال الأسطول الخامس الأميركي، إن البحرية الأميركية وسُفناً أخرى تقوم بعمليات بحث عن بحار أميركي مفقود في بحر العرب.

وذكر بيان للأسطول الذي مقره البحرين، أنه تم إدراج البحار باعتبار أن مكانه غير معلوم “بعد الإبلاغ عن حادث سقوط رجل من على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن أثناء عمليات في بحر العرب يوم 17 يوليو”.

ولم يذكر البيان اسم البحار.