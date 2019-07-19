عقوبات أمريكية تستهدف شبكة تعمل لصالح إيران

2019-07-19

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكّدت الخزانة الأمريكية أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة تهدف لتفكيك شبكة عالمية للمشتريات لصالح برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم.

وأضافت الخزانة أن واشنطن أضافت 5 أفراد و7 كيانات لقائمة العقوبات بسب انتهاكهم للعقوبات ضد إيران.

من جهة أخرى، قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، أمس الخميس، إن واشنطن تفرض عقوبات على قادة الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق.

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كما أضاف بنس أن واشنطن لن تقف مكتوفة اليدين، بينما تنشر الميليشيات المدعومة من إيران الإرهاب.

كذلك ذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 4 عراقيين تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان وممارسات تنطوي على فساد.

وشملت العقوبات ريان الكلداني قائد ميليشيا بابليون والمقرب من قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري.

كما شملت عقوبات واشنطن وعد قدّو زعيم ميليشيا الشبك في سهل نينوى، وكذلك نوفل العاكوب محافظ نينوى السابق.

أيضا لحقت العقوبات الأميركية بأحمد الجبوري رئيس تحالف المحور ومحافظ صلاح الدين سابقاً.