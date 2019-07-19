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سببان لزيادة جلطات القلب والدماغ
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذّر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة الكولسترول، والدهون الثلاثية.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، يشترك الكولسترول والدهون الثلاثية في عدم ذوبانهما في الدم.
وأضاف، أن عدم وجود طريقة طبيعية (بول/هضمي) لإخراج الزائد منهما عن حاجة الجسم كلاهما يتسبب في زيادة جلطات القلب والدماغ.
وتابع أن الدهون الثلاثية هي ثلاثة أحماض دهنية مرتبطة بجلسرين تستخدم لإنتاج الطاقة في خلايا الجسم، أما الكولسترول فهو مركب يشبه مركب الكحول إلى حد ما، وإن كان أكثر تعقيداً منه وهو مهم لبناء الخلايا في الجسم، وبالذات الجهاز العصبي وبعض الهرمونات والعصارة الصفراء.
وأضاف النمر: “كمقارنة بين خطورة ارتفاع الدهون الثلاثية وخطورة ارتفاع الكولسترول الضار LDL فإن درجة خطورة ارتفاع الدهون الثلاثية على شرايين القلب (أقل) من خطر ارتفاع الكولسترول السيئ وان كان كلاهما خطر”.
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