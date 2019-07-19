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الإعدام لـ3 في جريمة قتل سائحتين بالمغرب

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2019-07-19

الإعدام لـ3 في جريمة قتل سائحتين بالمغرب

متابعات الخليج 365 - متابعة

قضت محكمة مغربية، اليوم الخميس، بالإعدام على 3 أشخاص في جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين، كما أدين 21 متهماً بأحكام تراوحت بين المؤبد وخمس سنوات سجناً، كما حكمت المحكمة بتعويض مالي لعائلتي الضحيتين.

وتفصيلاً، قضت محكمة قضايا الإرهاب في مدينة سلا قرب العاصمة المغربية الرباط، بإعدام 3 متهمين رئيسيين في الجريمة التي شهدتها بلدة جبلية مغربية اسمها إمليل، في ضواحي مدينة مراكش.

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وصدر الحكم بالمؤبد على المتهم الرئيسي الرابع، وكذلك بالسجن 20 عاماً على المتهم السويسري الحامل للجنسية الإسبانية، كيفن زولير.

وقضت هيئة المحكمة لعائلتي الضحيتين بتعويض مالي يصل إلى مليوني درهم مغربي، سيؤديها المتهمون الثلاثة الرئيسيون.

وتراوحت أحكام باقي المتهمين بين السجن من 30 سنة إلى 6 سنوات.





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