“أبشر”: تغطية جميع المناطق بخدمة الاعتراض على المخالفات المرورية

جدة - عمرو شويل أعلنت منصة أبشر، مساء الخميس، تغطية جميع مناطق المملكة بخدمة الاعتراض على المخالفات المرورية المسجلة من قبل رجل المرور.

وأوضحت أن طريقة الوصول إلى الخدمة، تتم عبر موقع أبشر ، ثم اختيار خدماتي، المرور، الاعتراض على المخالفات المرورية.

يشار إلى أن الخدمة حاليًا متوفرة على موقع أبشر فقط.