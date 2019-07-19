«أبشر»: تغطية جميع مناطق المملكة بخدمة الاعتراض على المخالفات المرورية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلنت منصة الخدمات الإلكترونية الشاملة (أبشر)، تغطية جميع مناطق المملكة العربية السعودية بخدمة الاعتراض على المخالفات المرورية المسجلة من قبل رجل المرور «باشر». وأوضحت منصة «أبشر» أن طريقة الوصول للخدمة من خلال موقع «أبشر» www.absher.sa، ثم «خدماتي > المرور > الاعتراض على المخالفات المرورية»، مبينا أن الخدمة حاليا متوفرة على موقع «أبشر» فقط.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.