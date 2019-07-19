شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال أول وفود حجاج بريطانيا.. بالورود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وصلت طلائع وفود حجاج بريطانيا في أولى ساعات صباح أمس (الأربعاء)، مكونة من أكثر من 80 حاجا بريطانياً، إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة، قادمين من مانشستر، وكان في استقبالهم ممثلون من المديرية العامة للجوازات، إضافة إلى ممثلي عدد من الجهات المختصة في صالات الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز، كما كان في استقبالهم القنصل العام البريطاني في جدة سيف اشر، وفريق من منسوبي القنصلية البريطانية، مرحبين بهم في المملكة العربية السعودية.

ووفقا للقنصل العام البريطاني، فقد أفاد بأن أكثر من 25 ألف حاج بريطاني سيؤدون فريضة الحج هذا العام، مشيدا بالاستعدادات والتجهيزات الكبيرة التي تقوم بها الجهات المختلفة في المملكة في تولي مسؤولية توفير كل التسهيلات لضيوف الرحمن حتى يتموا رحلتهم الإيمانية بصورة آمنة وسهلة.

وأكد القنصل البريطاني أنه تم تعزيز الفريق القنصلي في جدة لتقديم المساعدة والمشورة في حال وجود استفسارات لدى الحجاج البريطانيين، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات التي تصدرها القيادة في المملكة تجاه ما يتعلق بمناسك الحج، تسهيلا لأداء ضيوف الرحمن لمناسكهم، وحتى عودتهم إلى بلادهم سالمين.