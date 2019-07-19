، "جوخدار" يتفقد جاهزية المرافق الصحية بالعاصمة المقدسة لموسم الحج ،

محمد بن مسعود - الدمام - ناقش سير العمل وفق الخطة الموضوعة لخدمة المرضى والمراجعين

نفذ وكيل وزارة الصحة للصحة العامة ورئيس لجان الحج والعمرة التحضيرية الدكتور هاني جوخدار اليوم جولة تفقدية للمستشفيات والمراكز الصحية بالمشاعر المقدسة للوقوف على جاهزية المرافق الصحية استعداداً لموسم الحج هذا العام حيث كان في استقبالهم مديرو المستشفيات والمراكز المعنية.

وناقش "جوخدار" خلال الجولة سير العمل وفق الخطة الموضوعة لخدمة المرضى والمراجعين مقدماً شكره لجميع العاملين متمنياً موسم حج صحي وناجح.

يشار إلى أنه رافق وكيل الوزارة في جولته كل من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير، ومدير عام إدارة الحج والعمرة بوزارة الصحة ومساعده للصحة العامة الدكتور سري عسيري، ومساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور حاتم خوقير، ومساعده للشؤون الهندسية والمشاريع المهندس خالد الثبيتي، ومدير إدارة الحج والعمرة الدكتور موفق أبو طالب.

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