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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الأسطول الخامس الأمريكي أنّ عملية بحث جارية في بحر العرب بعد سقوط بحّار من فوق حاملة الطائرات أبراهام لينكون.
وأصدر الأسطول اليوم بيانًا جاء فيه أن سفينتين أمريكيتين وسفينة حربية إسبانية وأخرى تابعة للبحرية الباكستانية تُجري عمليات بحث وإنقاذ، مشيرًا إلى أنّ البحّار الذي لم يعلن اسمه وفقًا للوائح البحرية ما يزال مفقودًا منذ يوم أمس.
وقال مسؤولون أمريكيون: إنّ حاملة الطائرات أبراهام لينكون كانت قد نُشرت في بحر العرب في الأسابيع الأخيرة للردع وسط توترات بين الولايات المتحدة وإيران.
الأسطول الخامس الأمريكي يعلن البحث عن بحّار أمريكي مفقود في بحر العربوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-18
أعلن الأسطول الخامس الأمريكي أنّ عملية بحث جارية في بحر العرب بعد سقوط بحّار من فوق حاملة الطائرات أبراهام لينكون.
وأصدر الأسطول اليوم بيانًا جاء فيه أن سفينتين أمريكيتين وسفينة حربية إسبانية وأخرى تابعة للبحرية الباكستانية تُجري عمليات بحث وإنقاذ، مشيرًا إلى أنّ البحّار الذي لم يعلن اسمه وفقًا للوائح البحرية ما يزال مفقودًا منذ يوم أمس.
وقال مسؤولون أمريكيون: إنّ حاملة الطائرات أبراهام لينكون كانت قد نُشرت في بحر العرب في الأسابيع الأخيرة للردع وسط توترات بين الولايات المتحدة وإيران.
18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
10:55 PM
أعلن الأسطول الخامس الأمريكي أنّ عملية بحث جارية في بحر العرب بعد سقوط بحّار من فوق حاملة الطائرات أبراهام لينكون.
وأصدر الأسطول اليوم بيانًا جاء فيه أن سفينتين أمريكيتين وسفينة حربية إسبانية وأخرى تابعة للبحرية الباكستانية تُجري عمليات بحث وإنقاذ، مشيرًا إلى أنّ البحّار الذي لم يعلن اسمه وفقًا للوائح البحرية ما يزال مفقودًا منذ يوم أمس.
وقال مسؤولون أمريكيون: إنّ حاملة الطائرات أبراهام لينكون كانت قد نُشرت في بحر العرب في الأسابيع الأخيرة للردع وسط توترات بين الولايات المتحدة وإيران.
، الأسطول الخامس الأمريكي يعلن البحث عن بحّار أمريكي مفقود في بحر العرب ،
المصدر : الخليج 365
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