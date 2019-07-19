محمد بن مسعود - الدمام - ضمن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان ‏اصدرت ‎بلدية محافظة الليث رخص البناء الإلكترونية للأراضي السكنية (الممنوحة للمواطنين) من قِبل وزارة الإسكان؛ كأول بلدية على مستوى بلديات المحافظات التابعة لأمانة جدة تقوم بهذا الإجراء. وجرى تسليم 79 قطعة أرض مجانية لعدد من المواطنين وسيتواصل توزيع 289 قطعة أرض أخرى لبقية المستفيدين. ‏وتم تسليم رخص البناء الإلكترونية لعدد من المواطنين، وذلك بحضور محافظ الليث، محمد بن عبدالعزيز القباع، ورئيس بلدية محافظة الليث، المهندس محمد بن علي القحطاني، والمدير العام لفرع وزارة الإسكان بمنطقة مكة المكرمة، نضال عالم. Advertisements 19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440 12:14 AM ضمن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان تسليم أول رخصتي بناء إلكترونيتين للمستفيدين من خيار "الأراضي المجانية" بالليث تسليم أول رخصتي بناء إلكترونيتين للمستفيدين من خيار "الأراضي المجانية" بالليث ‏اصدرت ‎بلدية محافظة الليث رخص البناء الإلكترونية للأراضي السكنية (الممنوحة للمواطنين) من قِبل وزارة الإسكان؛ كأول بلدية على مستوى بلديات المحافظات التابعة لأمانة جدة تقوم بهذا الإجراء. وجرى تسليم 79 قطعة أرض مجانية لعدد من المواطنين وسيتواصل توزيع 289 قطعة أرض أخرى لبقية المستفيدين. ‏وتم تسليم رخص البناء الإلكترونية لعدد من المواطنين، وذلك بحضور محافظ الليث، محمد بن عبدالعزيز القباع، ورئيس بلدية محافظة الليث، المهندس محمد بن علي القحطاني، والمدير العام لفرع وزارة الإسكان بمنطقة مكة المكرمة، نضال عالم. الكلمات المفتاحية ، تسليم أول رخصتي بناء إلكترونيتين للمستفيدين من خيار "الأراضي المجانية" بالليث ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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