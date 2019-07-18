السعودية اليوم / سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان تلتقي السيناتور الديموقراطية عن ولاية كاليفورنيا



واشنطن 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس

التقت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، السيناتور الديموقراطية عن ولاية كاليفورنيا ديان فينستين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات

// انتهى //

00:11ت م

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واشنطن 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسالتقت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، السيناتور الديموقراطية عن ولاية كاليفورنيا ديان فينستين.وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات السعودية الأمريكية المشتركة، واستعراض ملفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //00:11ت م0244

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