السعودية اليوم / إدارة المساجد بصامطة تعقد اجتماعا للجنتها الفرعية للأئمة والمؤذنين



صامطة ١٥ ذو القعدة ١٤٤٠ الموافق ٢٨ يوليو ٢٠١٩ م واس

عقدت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة ممثلة باللجنة الفرعية لمقابلة المتقدمين من الأئمة والمؤذنين اليوم اجتماعًا ، بحضور رئيس اللجنة الشيخ محمد بن زيد المدخلي وأعضاء اللجنة وذلك بمقرّها بحي مخطط السنيد.

وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة الشيخ أحمد بن عقيل كريري أنّ اللجنة خصصت اجتماعها لبحث احتياجات مساجد المحافظة من الكوادر البشرية من الأئمة والمؤذنين والقائمين على الجوامع والمساجد ومقابلة المتقدمين على وظائف البدل بعدد من جوامع المحافظة ومساجدها.

// انتهى //

23:20ت م

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