السعودية | سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قبرص يلتقي مدير عام المراسم المكلف بوزارة الخارجية القبرصية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:09 مساءً, 18 يوليو 2019 م المناطق _ واس التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص السفير خالد بن محمد الشريف، بالعاصمة القبرصية نيقوسيا ، مدير عام المراسم المكلف بوزارة الخارجية القبرصية ، الذي سلمه نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى قبرص ، تمهيداً لتقديمها إلى فخامة رئيس الجمهورية القبرصية .

وتم خلال اللقاء مناقشة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.

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