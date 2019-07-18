مشروع ترجمة خطبة عرفة في مراحله النهائية

2019-07-18

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وقفت لجنة ترجمة خطبة عرفة بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم على آخر الاستعدادات المقامة لمشروع ترجمة خطبة عرفة.

وقد قام مدير المشروع المهندس بندر الخزيم بشرح عن آلية العمل الفنية وتوضيح للخطة الزمنية للمشروع وخلال الجولة اطلعت اللجنة على المرافق التابعة للمشروع المتمثلة في غرف الترجمة وغرفة التحكم والغرف المعزولة للتأكد من جاهزية الموقع والمعدات الفنية المستخدمة.

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يُذكر أن خطبة عرفة ستتم ترجمتها خلال موسم حجّ هذا العام إلى ست لغات تتضمن الإنجليزية والإندونيسية والفرنسية والملاوية والأردية والصينية.

تمّ ذلك بحضور مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات رئيس اللجنة الدكتور خليل بن إبراهيم الصبحي ومدير مكتب معالي الرئيس العام المكلف الأستاذ طلال الثقفي ومدير الإدارة العامة ومدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية الأستاذ محمد حنش الزهراني وفضيلة مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام الشيخ بدر الفريح ومساعد مدير عام تقنية المعلومات المهندس بندر الخزيم ومدير إدارة اللغات والترجمة أحمد الحميدي وعضو اللجنة الإعلامية لمشروع خطبة ترجمة عرفة وكيل إدارة الإعلام والاتصال الأستاذ محمد بن فرج المالكي.