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موجة غبار تضرب 6 مناطق غداً
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني نشاطاً للرياح، غداً الجمعة، على عدة مناطق.
وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي: إن الحالة تشمل مناطق الشرقية والرياض والقصيم وشرق الشمالية والجوف وعلى طول ساحل الغربية مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة خاصة خارج المدن.
وأضاف الحصيني، ناصحاً قائدي المركبات: “آمل من قائدي المركبات توخّي الحذر أثناء القيادة بين الطرق الرابطة بين تلك المناطق”.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة وأجزاء من شمال المملكة.
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