ترامب: دمرنا طائرة إيرانية بمضيق هرمز

2019-07-18

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن بارجة أميركية دمرت طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز.

وكشف ترامب أن الطائرة الإيرانية المسيرة هددت البارجة الأميركية باقترابها منها مسافة ألف ياردة في هرمز.

كذلك قال إن المدمرة الأميركية بوكسر دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها.

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أيضا شرح أن السفينة الحربية الأميركية اتخذت عملاً دفاعياً بعد أن اقتربت الطائرة المسيرة على بُعد حوالي ألف ياردة منها وتجاهلت نداءات متعددة للابتعاد.

وأكد الرئيس أن الطائرة المسيرة هددت سلامة البارجة الأميركية وطاقمها.

كما دعا ترامب الدول الأخرى لإدانة إيران وحماية سفنها، منوّهاً إلى أن ما حدث عمل “عدائي” من جانب إيران.

وطالب ترامب، بإدانة محاولات إيران تعطيل حرية الملاحة والتجارة العالمية في الممر المائي الاستراتيجي بمنطقة الخليج العربي.