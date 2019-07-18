اخبار السعوديه

تحذير من سفارة المملكة بالقاهرة

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم تحذير من سفارة المملكة بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-18

تحذير من سفارة المملكة بالقاهرة

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذَّرت سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة من عمليات نصب تقوم بها بعض شركات السياحة غير المرخصة، باستغلال موسم الحج والتلاعب في التأشيرات بإصدار تأشيرات مزوَّرة غير نظامية.

Advertisements

وقالت السفارة في بيان عبر حسابها في “تويتر”، إنه من أجل الحماية للمواطنين المصريين الكرام، فإنها تحذِّر من مخالفة تلك الشركات للأنظمة المتبعة؛ الأمر الذي يُعرّض حاملي هذه التأشيرات المزوَّرة للحظر من دخول .

وطالبت السفارة، المواطنين المصريين وراغبي الحج، بالتأكُّد من موثوقية الشركات والمكاتب المعتمدة عبر القنوات النظامية في إطار التنسيق القائم بين حكومتَيْ مصر والسعودية.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من سفارة المملكة بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا