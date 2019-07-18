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تحذير من سفارة المملكة بالقاهرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذَّرت سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة من عمليات نصب تقوم بها بعض شركات السياحة غير المرخصة، باستغلال موسم الحج والتلاعب في التأشيرات بإصدار تأشيرات مزوَّرة غير نظامية.
وقالت السفارة في بيان عبر حسابها في “تويتر”، إنه من أجل الحماية للمواطنين المصريين الكرام، فإنها تحذِّر من مخالفة تلك الشركات للأنظمة المتبعة؛ الأمر الذي يُعرّض حاملي هذه التأشيرات المزوَّرة للحظر من دخول السعودية.
وطالبت السفارة، المواطنين المصريين وراغبي الحج، بالتأكُّد من موثوقية الشركات والمكاتب المعتمدة عبر القنوات النظامية في إطار التنسيق القائم بين حكومتَيْ مصر والسعودية.
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