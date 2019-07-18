الآن نتائج إختبار قياس القدرات المعرفية 1440 هـ برقم السجل الفترة الأولي عبر المركز الوطني للقياس...

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم، اليوم الخميس الموافق 18 يوليو 2019،عن نتائج اختبار القدرة المعرفية للموظفين العاملين في المملكة العربية السعودية 1440 هجرية، الذي بدأت جميع المؤسسات الحكومية في تطبيقه من أجل شغل الوظائف القيادية والشاغرة في المملكة والتي تعمل علي مساعدة الفرد علي التعامل مع المشاكل وإيجاد حلول لها، هذا بالإضافة الي التكيف مع الظروف البيئة المحيطة به.

إختبار القدرة المعرفية 1440 هـ :

وبدأت المؤسسات في المملكة العربية السعودية، في تطبيق إختبار القدرات المعرفية لجميع العاملين في الحكومة،وإعتبار إختبار القدرات المعرفية أحد الشروط الأساسية للقبول في الوظائف المختلفة في المملكة وترقيات السلم الوظيفي علي المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

تطبيق إختبار القدرات المعرفية 1440 :

وأعلنت وزارة الخدمة المدينة في السعودية،علي البدء في تطبيق إختبارات القدرات المعرفية،لجميع المتقدمين للوظائف من المؤهلات العليا والجامعية التي يُعلن عنها عبر موقع الوزارة ومنصة جدارة للوظائف الحكومية في المملكة العربية السعودية وذلك بداية من شهر أكتوبر المقبل 2019.

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وكشفت الوزارة علي الموقع الرسمي، أن درجة النجاح في اختبارات القدرات المعرفية، هي 50 درجة ، مشيرة أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة الراغبين في التقديم للوظائف الإدارية علي الدرجة الرابعة، التقديم إختبارات القدرات المعرفية.

رابط نتائج اختبار القدرة المعرفية عبر موقع قياس:

وخلال السطور التالية، نستعرض لكم في موقعكم نجوم مصرية، نتائج قياس إختبار القدرات المعرفية 1440 عبر الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس والتقويم، الذي أعلن عبر الصفحة الرسمية له عن إعلان نتائج اختبارات القدرات المعرفية الفترة الأولي من خلال الدخول على رابط المركز الوطني للقياس والتقويم لمعرفة النتائج.

نتائج قياس إختبار القدرات المعرفية 1440 :

ويواصل المتقدمين بالفترة الأولي عمليات البحث عن نتائج قياس إختبار القدرات المعرفية 1440 هجرية في المملكة العربية السعودية، عبر الرابط الرسمي لموقع المركز الوطني للقياس والتقويم للإستعلام عن النتائج.