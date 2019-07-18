شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ محايل يستقبل وفد التحقيق في مقطع الممرضة والأخصائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري ، خالد آل مريّح (أبها)

التقى محافظ محايل عسير المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، مساعد مدير صحة المنطقة المهندس حسن بن محمد الشريف، بحضور مدير القطاع الصحي المشرف على المستشفى العام محمد بن زيد عسيري، للتحقيق في مقطع الفيديو المتداول الذي انتشر صباح اليوم (الخميس) عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المتعلق بأخصائي الأشعّة والممرضة.

وأكد الفلقي، أن الوفد استدعى الممرضة والأخصائي للتحقيق معهما والتأكد من ملابسات المقطع، مبيناً أن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال وجّه باستقبال الوفد والرفع بجميع المحاضر ونتائج التحقيقات له شخصياً.