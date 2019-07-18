شكرا لقرائتكم خبر عن الصلاة على «غريق شلالات نياجرا» في الحرم المكي.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)

من المقرر وصول جثمان المبتعث السعودي قاسم عداوي «غريق شلالات نياجرا» إلى مطار جدة غداً (الجمعة)، قادماً من مطار نيويورك، لأداء صلاة الجنازة عليه في الحرم المكي والدفن في مكة المكرمة، تنفيذاً لوصية الغريق التي كشفتها زوجته وتفاعلت معها سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة.

وقال الدكتور محمد عداوي أحد أقرباء الفقيد لـ«الخليج 365»: «غادرنا مطار نيويورك متجهين إلى مطار جدة، وسنصل غداً الجمعة عند الساعه 8:40 صباحاً، ثم سنتوجه بالجثمان إلى الحرم المكي لأداء الصلاة، وسيكون الدفن بعد صلاة الجمعة في مكة المكرمة».

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وكان المبتعث قاسم عداوي قد غرق قبل أسبوعين في شلالات نياجرا بعد نزهة مع زوجته وأولاده بمناسبة عودتهم إلى أمريكا، ثم استأذنهم لالتقاط «الصورة الأخيرة» للشلالات، لتهوي به قدمه ويسقط ويجرفه التيار.

وبعد انتظار دام لساعتين، تقدمت عائلته ببلاغ للسلطات الأمريكية التي أكدت بدورها سقوطه بحسب مقطع فيديو يوضح عملية السقوط، واستمر البحث عنه لأيام، ثم استدعت السلطات ذويه لتخبرهم بالعثور على جثمان مشابه لفقيدهم في الجانب الكندي، الذي أثبتت الفحوصات أنه جثمان المبتعث عداوي.

وكانت عائلة الفقيد قد تلقت اتصالاً هاتفيا من سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر، للاطمئنان على حالة الأم والأبناء وتقديم الدعم الكامل لهم، وأقام المركز الإسلامي بأمريكا الجمعة الماضية صلاة الغائب على الفقيد.