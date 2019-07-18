زيارة البقيع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أنس الحارثي عدد من زوار المدينة المنورة حرصوا على زيارة مقابر بقيع الغرقد، ضمن رحلة تشمل عددا من المزارات في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى اقتناء الذكريات.



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