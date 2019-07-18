أخضر قوى الإعاقة يشارك بالجائزة الكبرى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض يشارك المنتخب السعودي لذوي الإعاقة في ملتقى بولندا الدولي لألعاب القوى «الجائزة الكبرى»، والذي ينطلق اليوم على ملعب ومضمار مجمع زافشيه الرياضي بمدينة بيدقوش البولندية، ويستمر لمدة 3 أيام بمشاركة 500 لاعب ولاعبة. واختتم الأخضر تحضيراته للملتقى الذي يأتي ضمن الاستعدادات لبطولة العالم للشباب التي ستقام في سويسرا نهاية الشهر الحالي، وبطولة العالم بدبي خلال شهر نوفمبر المقبل، تخلله تدريبات صباحية ومسائية لـ6 لاعبين هم فهد الجنيدل ونور الصناع وجمعان الزهراني وعلي النخلي وهاني النخلي وعبدالرحمن القرشي، تحت إشراف المدربين عبدالله مشراوي وعبدالله مجرشي ومساعد المدرب عماد حامضي وأخصائي علاج طبيعي محمد باقر الموسى، ومشرف الإعاقة مبارك العوفي والإداري ناصر القحطاني، فيما يترأس البعثة السعودية عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية السعودية رئيس اتحاد ألعاب القوى باللجنة عبدالرحيم آل الشيخ.



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