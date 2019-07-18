وظائف القوات الجوية – رابط تقديم وظائف وزارة الدفاع 1440

نقدم لكم متابعي موقعنا المتميز عرب فور نيوز ما أعلنته وزارة الدفاع حيث تم الإعلان اليوم عن وظائف وزارة الدفاع للعمل في وظائف القوات الجوية بالمملكة العربية السعودية وذلك للتوظيف على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية.

نرصد لكم متابعينا الكرام وظائف القوات الجوية ووظائف وزارة الدفاع المقرر التقديم لها حيث التعرف على الشروط وموعد تقديم وزارة الدفاع.

وزارة الدفاع

أعلنت اليوم وزارة الدفاع عن توافر عدد من الوظائف بالقوات الجوية الملكية السعودية باللجنة المركزية للتوظيف على برنامج التعاقد المباشر، حيث أعلنت عن توافر (5) وظائف

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القوات الجوية

وظيفة رقم (87) أخصائي قانون/قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالقطاع الشرقي

وظيفة رقم (98) أخصائي قانون/قانون الملك سعود الجوية بالقطاع الشرقي

وظيفة رقم (116) أخصائي قانون/قاعدة الجوف الجوية بالقطاع الشمالي.

وظيفة رقم (167) فني صيانة طائرات/ قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالقطاع الشرقي.

وظيفة رقم (135) مرشد أرضي للطائرات/قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط.

تقديم وظائف القوات الجوية

يتم استقبال طلبات التقديم في سكرتارية اللجنة المركزية بإدارة شؤون المتعاقدين والارتباط/هيئة إدارة القوات الجوية بداية من 1440/11/18 وحتى 1440/11/29.

كذلك يمكن الاستفسار عن طريق الهاتف (01147697777) تحويلة (41506-415289)

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