job opportunities وظائف وزارة المالية السعودية Ministry of Finance وموعد التقديم عبر رابط جدارة...

متابعة مستمرة ومتجددة لأخبار المملكة العربية السعودية، حيث نتابع اعلان وزارة المالية عن مجموعة من الوظائف الشاغرة 59 وظيفة لكلا من الرجال والنساء، فيمن تتوافر فيهم بعض الشروط، للعمل بالوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين، من خلال الرابط الرسمي لبوابة جدارة والذي سنورده لحضراتكم خلال السطور التالية، وزارة المالية.

كما نتعرف على التخصصات المطلوبة للوظائف، وموعد التقديم وألية التقديم، فتابعونا لتتعرفوا على كل ما هو جديد.

وظائف وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الخميس 18 ذو القعدة 2019، عن حاجتها لعدد 59 وظيفة من الحاصلين والحاصلات على المؤهلات العليا، وذلك للعمل في مجموعة من الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين بالمرتبة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة.

موعد التقديم لوظائف وزارة المالية

وقت صرحت وزارة المالية، على الراغبين في التقديم الدخول على رابط جدارة، في الفترة المحددة من يوم الأحد 18 ذو القعدة 1440 وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر مساء يوم الخميس 22 ذو القعدة 1440، وذلك على مدار 24 ساعة، مع الإلتزام بالمواعيد المحددة، ولن يعتد بأي طلب يتم تقديمه بعد ذلك الموعد.

رابط جدارة الوظائف الإدارية 1440

على أن يتم التقديم وتسجيل البيانات والتأكد من صحتها، والإختبار من بين الوظائف المعلنة، من خلال رابط جدارة للوظائف الادارية 1440.

الفئات المستهدفة لوظائف وزارة المالية