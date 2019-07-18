وظائف وزارة العدل 1440 السعودية Ministry of Justice و التقديم عبر الرابط الرسمي moj.gov.sa

نتابع من خلال موقعنا المتميز والفريد عرب نيوز، آخر الأخبار المتعلقة بالمملكة العربية السعودية، حيث نتطرق إلى كافة الأخبار التي تهم المواطن السعودي، ومن بين تلك الأخبار الهامة، اعلان وزارة العدل السعودية عن مجموعة من الفرص الوظيفية للرجال والسيدات، ممن يشملهم سلم الرواتب، على الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة والثامنة، وظائف وزارة العدل 1440.

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وظائف وزارة العدل 1440

أعلنت وزارة العدل السعودية عن توافر مجموعة من الشواغر الوظيفية لكلا من الرجال والنساء، للعمل في وظائف الأمن والسلامة والدعم الفني، ممن يشملهم سلم الرواتب التابع للخدمة المدنية، على المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، كما أعلنت أن التقديم لوظائف وزارة العدل متاح اعتبارا من يوم الإثنين 19 ذو القعدة 1440 وتستمر إلى الخميس 22 ذو القعدة 1440.

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رابط وزارة العدل السعودية

كما بينت وزارة العدل الرابط الرسمي للدخول والتقديم على وظائف وزارة العدل 1440 من خلال الرابط الرسمي

شروط التقديم لوظائف وزارة العدل

سلامة البنية وقوتها وسلامة الحواس والأعضاء للمتقدمين لوظائف الأمن والسلامة والقدرة على استخدام وسائل الدفاع عن النفس.

.لابد من حصول الموظف على التقويم الوظيفي بتقدير جيد ولن يقبل ما دون ذلك، وعدم عقابه بالحرمان من علاوة أو الخصم من الراتب خلال 10 أيام من عمله.

تقديم المستندات الدالة على المؤهل من خلال تحمبلها على الرابط ، وقرار المعادلة للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة.

ألا يكون المتقدم عسكريا، يقوم بتأدية الخدمة العسكريه.

لا يتم السماح للموظف التقديم في حالة كف اليد أو المحاكمة أو التحقيق.

على المتقدم أو المتقدمة تحديد 3 رغبات في نطاق المتقدم/ـة لوضعها في الإعتبار حال توافر وظائف بها أو عند توافر وظائف نسائية بها.

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة العدل السعودية