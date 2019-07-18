قياس أون لاين | استعلام نتائج اختبار القدرة المعرفية Qiyas تقييم برقم السجل بوابة القياس للنتائج...

موقع قياس بوابة استعلام نتائج اختبار القدرة المعرفية والقدرات العامة، بعد تسجيل الدخول على رابط Qiyas النتائج برقم التسجيل، احد الخدمات الإلكترونية لموقع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، للتعرف على نتائج اختبارات القياس المهنية والتعليمية واللغوية التي يخوضها الطلاب والخريجين وشاغلي المراتب الوظيفية للترقي، وتدخل تلك النتائج في المفاضلة للقبول الجامعي أو مفاضلة الوظائف التعليمية والإدارة والصحية كلاً فيما يخصه.

أعلن مركز قياس إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية 1440 اليوم الخميس 18 من يوليو 2019 الموافق 15 من ذو القعدة، والتي يمكن التعرف عليها عبر تسجيل الدخول على رابط الصفحة الرئيسية لقياس النتائج Qiyas، وبالتالي سيدخل المختبر على صفحة التسجيل الخاصة به، ويتطلع على نتائج الاختبارات التي أدها خلال الفترة الماضية، وسنركز حاليا على استعلام نتائج اختبار القدرات المعرفية التي ستدخل نتائجها ضمن المفاضلات الوظيفية للوظائف الإدارية التي أعلنت عبر بوابة توظيف وزارة الخدمة المدنية واشترطت دخول نتائج قياس القدرة المعرفية.

استعلام نتائج قياس

خلال ساعات اليوم سيعلن المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، نتائج اختبار القدرة المعرفية الفترة الأولى، ومن خلال رابط استعلام نتائج قياس برقم الهوية ورمز التحقق، أو بوابة قياس للنتائج برقم السجل المدني والتي خصصها مركز القياس لتكون منصة التعرف على نتائج جميع الاختبارات المقدمة.

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نتائج اختبار القدرة المعرفية

تظهر النتائج خلال وقت لاحق اليوم سيعلن عنه قياس، ويمكن متابعة الدخول على موق قياس للنتائج حتى يتم التعرف على المعدلات وسنوضح لكم ما سعلن من المركز الوطني وكيفية استعلام نتائج الترشيح للوظائف التي سيدخل ضمن عناصر مفاضلتها.

استعلم عن نتائج قياس القدرات المعرفية برقم السجل المدني الآن، حيث اعلن المركز الوطني عن ظهور نتائج اختبار القدرة المعرفية تقييم 1 برقم السجل المدني وكلمة المرور، من بوابة قياس الإلكتروني للنتائج للفترة الثانية، ويمكن معرفة النتائج من بوابة جدارة لاحد الوظائف المتقدم عليها المختبر.