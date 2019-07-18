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"رئاسة الحرمين" توضح أسباب رفع ثوب الكعبة المشرفة في موسم الحج

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محمد بن مسعود - الدمام - يرفع الجزء السفلي من الكسوة في منتصف شهر ذي القعدة كل عام

أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ أسباب رفع ثوب الكعبة المشرفة، بأنه يتم حماية وحفاظاً على نظافته وسلامته ومنع العبث به، وتعرضه لبعض الضرر كالتمزق بسبب تعلق الطائفين به، ولمنع بعض الحجاج المعتقدين ببركة الكسوة.

وجرت العادة السنوية على رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة في منتصف شهر ذي القعدة من كل عام قبيل موسم الحج.

وعن آلية الرفع؛ أكدت الرئاسة العامة أن رفع الكسوة بمقدار ثلاثة أمتار، وتحاط بقطع من القماش الأبيض، ويتم إعادة الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء موسم الحج.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440 11:43 PM

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يرفع الجزء السفلي من الكسوة في منتصف شهر ذي القعدة كل عام

"رئاسة الحرمين" توضح أسباب رفع ثوب الكعبة المشرفة في موسم الحج
عبدالرزاق البجالي

أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ أسباب رفع ثوب الكعبة المشرفة، بأنه يتم حماية وحفاظاً على نظافته وسلامته ومنع العبث به، وتعرضه لبعض الضرر كالتمزق بسبب تعلق الطائفين به، ولمنع بعض الحجاج المعتقدين ببركة الكسوة.

وجرت العادة السنوية على رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة في منتصف شهر ذي القعدة من كل عام قبيل موسم الحج.

وعن آلية الرفع؛ أكدت الرئاسة العامة أن رفع الكسوة بمقدار ثلاثة أمتار، وتحاط بقطع من القماش الأبيض، ويتم إعادة الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء موسم الحج.

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، "رئاسة الحرمين" توضح أسباب رفع ثوب الكعبة المشرفة في موسم الحج ،
المصدر : الخليج 365

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