، "أبو زنادة": موسم جدة يوفر 12 ألف وظيفة للشباب ويستقطب نحو 15 مليون زائر ،

محمد بن مسعود - الدمام - مع ختام فعالياته في نسخته الأولى الليلة التي استمرت طيلة شهر ونصف الشهر

فيما تشهد الليلة ختام فعاليات موسم جدة في نسخته الأولى التي استمرت طيلة شهر ونصف الشهر، كشف المشرف العام على موسم جدة المهندس رائد أبو زنادة، عن نجاحهم بتوفير 12 ألف وظيفة للشباب مؤقتة.

وأشار في هذا الصدد إلى أنهم يخططون للإعلان خلال الأيام المقبلة مع انتهاء موسم جدة وبداية الموسم التالي بنقل جزء كبير من تلك الوظائف المؤقتة إلى وظائف دائمة.

كما كشف المركز الإعلامي للموسم في نسخته الأولى عن استقطاب نحو 15 مليون زائر محلي ووافد بحسب البرنامج.

وتفصيلاً؛ لفت "أبو زنادة" لبرنامج صباح الخير يا عرب على قناة mbc اليوم إلى صعوبة تصميم ووضع خطط وبرامج على مر 40 يومًا من عمر الموسم يجب أن توجد فيه يوميًا فعاليات تلبي حاجات جميع شرائح المجتمع؛ الأسرة والعائلة والأطفال والشباب معتبرًا أن الموسم عمل وطني يوفر على الناس السفر خارج وطنهم المملكة العربية السعودية وصرف المبالغ الكبيرة بحثًا عن الترفيه والترويح.

وأشاد أبو زنادة بمبادرة وتفاعل المتطوعين في موسم جدة. وأضاف "عندما فتحنا باب التطوع للموسم جاءنا أكثر من خمسة آلاف نموذج أو ابليكيشن ونحن ننظر الآن إلى هؤلاء المتطوعين الذين يمتلكون ثقافة التطوع.

وتابع: حضروا طواعية لخدمة بلدهم واستثمار أوقات فراغهم والمساهمة في إنجاح هذه التظاهرة السياحية وكيفية أخذ جزء كبير منهم ونحولهم على وظائف.

ونوه المشرف العام على موسم جدة، بانطلاقة موسم السودة ثم موسم الطائف يليه موسم الرياض والدرعية، متمنيًا لتلك المواسم وغيرها النجاح والاستفادة من موسم جدة والدروس المستفادة منه.

ولفت إلى أنهم سيبدؤون كفريق عمل في شهر سبتمبر بالتخطيط بشكل ممنهج لموسم جدة المقبل الذي سينطلق مع إجازة عيد الفطر، مشيدًا بتجربة وجود الشواطئ المفتوحة للعامة التي كانت واحدة من أنجح التجارب في الموسم.

يُذكر أن المركز الإعلامي لموسم جدة كشف للبرنامج عن إحصائيات الموسم ومنها استقطاب 14 مليونًا و800 ألف زائر محلي ومنهم أكثر من 146 ألف وافد واشتمل الموسم على 1066 فعالية ترفيهية منها 734 فعالية مجانية 357 فقط مدفوعة.