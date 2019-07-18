، في بطولة نيوم الدولية.. أخضر الكرة الشاطئية يواجه مصر ،

محمد بن مسعود - الدمام - يلتقي المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية غداً الجمعة نظيره المنتخب المصري في ثاني مبارياتهما ضمن بطولة نيوم الدولية، التي تختتم منافساتها السبت المقبل.

واختتم لاعبو المنتخب استعداداتهم بحصة تدريبية استرجاعية في صالة الحديد تحت إشراف المدير الفني البرازيلي إليكس براغا، وذلك بعد فوزهم في مباراتهم الافتتاحية أمس الأربعاء على منتخب الصين بنتيجة 5-6.

من جهته، طالب المدير الفني للأخضر اللاعبين ببذل قصارى الجهد لتحقيق نتيجة إيجابية، ومواصلة الانتصارات في البطولة، مؤكداً أن المنتخب المصري يعتبر من أقوى المنتخبات العالمية.