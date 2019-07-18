إنفوجراف.. “المالية”: 12 ميزةً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد

حددت وزارة المالية، اليوم الخميس، 12 ميزة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد؛ وذلك في إنفوجراف. وتضمنت المزايا التي أعلنتها الوزارة، استحداث أساليب تعاقد تُلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، واستحداث أدوار وآليات الشراء الاستراتيجي الموحد للمشتريات الحكومية من خلال مركز تحقق كفاءة الإنفاق، وإعداد لائحة لتفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية.

كما يساهم هذا النظام الجديد في استحداث مفهوم التخطيط المسبق ونشر الخطط سنويًّا من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة (اعتماد)، واستحداث آليات تُمكِّن من معرفة وتحديد مؤهلات مقدمي العروض ومقدرتهم على تنفيذ العقود، وتطوير آليات إعداد وثائق المنافسة والتركيز على المخرجات ومستويات الأداء المطلوبة، وإعطاء الأولوية في توجيه الدعوات في المنافسات المحدودة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما تتمثل هذه المزايا في استحداث آليات ومعايير مختلفة لتقييم العروض لتحقيق أفضل جودة مقابل الثمن، وإتمام جميع إجراءات المنافسة إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم وفتح العروض من خلال بوابة «اعتماد»، وتمكين إعداد العقود بما يعتمد على مستوى أداء المتعاقد والتأسيس لمفهوم تقييم الأداء، والسماح بصرف الدفعات مباشرةً إلى المتعاقد من الباطن وفق ضوابط محددة، واستحداث وسائل لحل النزاعات أثناء التنفيذ بما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية. وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وافق -في جلسة أمس الأول الثلاثاء- على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وإدراج متطلبات المحتوى المحلي في المنافسات والمشتريات الحكومية.