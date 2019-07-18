ماذا يقيس اختبار القدرة المعرفية ؟

أعلن مركز قياس اليوم نتائج اختبار القدرة المعرفية الفترة الثانية للنساء والرجال.

ما هو اختبار القدرة المعرفية ؟

القدرة المعرفية العامة هي جملة من الإمكانات والقدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث، وكذلك إصدار الأحكام وتقييم المواقف الحياتية.

أهمية قياس القدرة المعرفية

يرى العلماء أن مثل هذه القدرات هي وسائل الفرد للتعلم واكتساب المعرفة واستخدامها في حل المشكلات والتحكم في البيئة التي يعيش فيها والتكيف مع الظروف والأحوال والشروط لتلك البيئة.

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الغرض من اختبار القدرة المعرفية

بيّنت نتائج الدراسات العلمية على مدى فترة طويلة من الزمن قدرة هذا النوع من الاختبارات على التنبؤ بمدى نجاح الموظف في أداء مهامه الوظيفية، بغض النظر عن طبيعة الوظيفة، حيث يقيس الاختبار عمليات معرفية وقدرات ذات طبيعة عمومية، لذلك سوف يستخدم هذا الاختبار مع غيره من المعايير والأدوات التي تستخدمها وزارة الخدمة المدنية لإجراء المفاضلات الوظيفية على وظائف السلم في نظام الخدمة المدنية في المملكة “عدا الوظائف الصحية والتعليمية”.

محتوى اختبار القدرة المعرفية

اختيرت وحددت مكونات الاختبار استناداً إلى نظرية علمية حديثة، هي نظرية “كارول هورن كاتل” لتصنيف القدرات العقلية. يتكون محتوى الاختبار من أربع قدرات رئيسة، هي:

القدرة اللفظية: القدرة على فهم معاني الكلمات واستخدامها بفاعلية وفهم العلاقات بينها والمعاني المتضمنة في جملة أو فقرة أو نص مكتوب.

القدرة الكمية: القدرة على معالجة المعلومات الكمية.

القدرة الاستدلالية: القدرة على التفكير المنطقي من خلال تطبيق قواعد الاستدلال الاستنباطي والاستقرائي على البيانات أو المعلومات الرمزية المجردة أو المعنوية للتوصل إلى استنتاجات بشأنها.

القدرة المكانية: القدرة على التكيف البصري باستخدام الصور والأشكال الهندسية والقدرة على تصور الرسومات والأشكال ثنائية الأبعاد على كونها أجساماً ثلاثية الأبعاد.

مفاضلات الوظائف الإدارية

يذكر أن وزارة الخدمة المدنية اعتمدت اختبار القدرة المعرفية كمتطلب للدخول في مفاضلات الوظائف الإدارية للجامعيين من كلا الجنسين للمراتب السادسة، والسابعة، والثامنة، حيث أعلنت أنه سيتم البدء بتطبيق اختبار القدرة المعرفية على كلا الجنسين ابتداءً من ١٤٤١/٢/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢م.

وتطبق وزارة الخدمة المدنية حالياً عدداً من الاختبارات المعرفية للمفاضلات الوظيفية، وسيتم إضافة اختبار القدرة المعرفية لهذه الاختبارات حرصاً على العدالة والمساوة بين جميع المتقدمين من خريجي المؤسسات التعليمية المختلفة الحكومية والأهلية.