لماذا يُرفع ثوب الكعبة في الحج؟-صورة

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ثوب الكعبة هو من أحد مظاهر التبجيل لبيت الله الحرام، ومع ذلك يتم رفعه خلال موسم الحج كل عام ثلاثة أمتار. وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين أن رفع ثوب الكعبة في موسم الحج يتمّ لثلاث أسباب هي:
- حماية ثوب الكعبة والحفاظ عليه ومنع العبث به.
- تعرضه لبعض الضرر كالتمزق نتيجة تعلق بعض الطائفين به.
- لمنع بعض السلوكيات المعتقدة ببركة الكعبة.
ويتم رفع الكسوة بارتفاع 3 أمتار وإحاطتها بالقماش الأبيض على أن يتم إعادتها بعد انتهاء موسم الحج.
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