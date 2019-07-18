السفارة السعودية بالقاهرة تحذِّر من التأشيرات المزوّرة في موسم الحج

حذَّرت السفارة السعودية بالقاهرة من عمليات نصب تقوم بها بعض شركات السياحة غير المرخصة، باستغلال موسم الحج والتلاعب في التأشيرات بإصدار تأشيرات مزوَّرة غير نظامية.
وفي التفاصيل: أوضحت السفارة أنه من أجل الحماية للمواطنين المصريين الكرام، فإنها تحذِّر من مخالفة تلك الشركات للأنظمة المتبعة؛ الأمر الذي يُعرّض حاملي هذه التأشيرات المزوَّرة للحظر من دخول السعودية. وطالبت المواطنين بالتأكُّد من موثوقية الشركات والمكاتب المعتمدة عبر القنوات النظامية في إطار التنسيق القائم بين حكومتَيْ مصر والسعودية.
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