شاهد: حدائق الملك عبد الله العالمية التي وُقّع اليوم عقد استكمال تنفيذها

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تقع حدائق الملك عبد الله العالمية على مساحة تزيد عن مليوني كيلومتر مربع على طريق الرياض – جدة غرب مدينة الرياض. وتشتمل على حديقتين كبيرتين مغلقتين على شكل هلال، وحديقة نباتية مفتوحة تضم متحفاً للنباتات، وبنكاً للبذور. كما تضم حديقة صخرية وأخرى نباتية، ونماذج للحدائق العالمية من جميع القارات، إضافة إلى حديقة ثلجية وأخرى مائية، وحديثة مخصصة للزهور.
ويشتمل المشروع كذلك على مرافق خدمية ومسرح مفتوح وأبراج مشاهدة ومضمار رياضي ومطاعم. وكان وزير الشؤون البلدية المكلف قد وقع اليوم (الخميس) عقد استكمال تنفيذ مشروع الحدائق بناء على توجيه من خادم الحرمين الشريفين.
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