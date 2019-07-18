بعد يوم من تركيبه… شاهد: ماذا فعل مجهولين بجهاز “ساهر” بعفيف ؟

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عدة صور لتعرض أحد أجهز ساهر للتخريب، اليوم الخميس، إثر قيام مجهولين بوضع ما يشبه الشماغ عليه، حتى يتم تغطية عملية رصد المخالفين من السائقين.

وتفاجئ المارة صباح اليوم بوجود شماغ على جهاز “ساهر”، تم وضعه من قبل مجهولين، بعد أن تم تركيبه بمدخلي محافظة عفيف من الشرق والغرب. وأفادت مصادر أن الجهاز الموجود بالمدخل الشرقي رصد عددا كبيرا من المخالفات الخاصة بالسرعة.