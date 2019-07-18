بالصور.. أمانة مكة تزيل حظائر مخالفة على مساحة 80 ألف متر مربع

أكدت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، أنه جارٍ إزالة حظائر مخالفة على مساحة إجمالية 80.000 متر مربع، ومصادرة 51 رأسًا من الأغنام.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت الأمانة: إنَّ بلدية العمرة الفرعية، بالتعاون مع وحدات الذبح والضبط الإداري، تزيل الحظائر المخالفة بمساحة إجمالية تقدر 80.000 متر مربع، واقعة على امتداد طريق علي بن أبي طالب. مشيرةً إلى مصادرة 51 رأسًا من الأغنام وتسليمها لمندوب وحدات الذبح، حيث مازالت الأعمال جارية .

وفي الإطار ذاته، صادرت إدارة وحدة الذبح بأمانة العاصمة المقدسة، أكثر من 180 رأسًا من الأغنام السائبة، في عدد من المواقع المخالفة داخل النطاق العمراني لمكة المكرمة، كما أزالت الإدارة عددًا من الحظائر المخالفة، بعد أن تَسببت في التلوث البصري والبيئي، وذلك أثناء حملة تفتيشية مكّثفة على عدد من المواقع والأحواش والمزارع والأماكن التي يتم فيها بيع المواشي بطرق مخالفة.

ومن جانبه، أوضح مدير إدارة وحدات الذبح الدكتور طلق بن مطلق المسعودي، أنَّ الإدارة وبناءً على توجيهات أمين العاصمة المقدسة شكّلت عددًا من الفرق الميدانية والتي تصادر الأغنام السائبة والمخالفة على مدار الـ 24 ساعة، بالتنسيق مع البلديات الفرعية التابعة للأمانة، حيث قامت الفرق بحملات متتالية خلال الأسابيع الماضية لمصادرة الأغنام السائبة والمخالفة من أنحاء العاصمة المقدسة.

وأكد المسعودي، أنّ الإدارة تكثّف نشاطها خلال هذه الأيام استعداداً لموسم الحج؛ فتتخذ إجراءاتها بشأن الأنشطة المخالفة ذات العلاقة بالمواشي ومراقبتها ومتابعة تطبيق الأنظمة حسب طبيعة كل نشاط؛ حيث تتولى الفِرَق الميدانية التي شكّلتها الإدارة القيام بجميع عمليات المتابعة الميدانية وتطبيق العقوبات المترتبة على المخالفين.