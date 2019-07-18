رئاسة الحرمين توضح أسباب رفع ثوب الكعبة المشرفة

أوضحت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم الخميس، أسباب رفع ثوب الكعبة المشرفة، مشيرة إلى أنّ هذا الإجراء يستهدف 3 أمور.

وعن أسباب رفع ثوب الكعبة المشرفة، قالت رئاسة الحرمين: إنه يأتي حماية وحفاظًا على نظافة وسلامة ومنع العبث به، ولتعرضه لبعض الضرر، كالتمزق بسبب تعلق الطائفين به، ولمنع بعض الحجاج المعتقدين ببركة الكسوة.

وعن آلية رفع الكسوة، أضافت رئاسة شؤون الحرمين، أنه يتم «رفع الكسوة مسافة 3 أمتار، ثم تحاط بقطع من القماش الأبيض، وإعادة الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء موسم الحج».

وفي سياق ذي صلة، أفاد بيانٌ صادرٌ عن «رئاسة الحرمين»، أنّه سعيًا لإبراز جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، نظّمت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالرئاسة، زيارةً للوفود الإعلامية العربية والإسلامية التي شاركت في تغطية القمم الثلاثة التي استضافتها المملكة مؤخرًا، وكانت الزيارة لمجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين بمكة.

وفي بداية الزيارة، شاهد الوفد فيلمًا تعريفيًّا عن مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة، تلا ذلك شرحٌ مبسطٌ قدمه مساعد مدير المجمع خلال الجولة على مراحل صناعة الكسوة، كما شاهد الوفد نموذجًا حيًّا لمراحل صناعتها والآلات التقنية المستخدمة ومشاهدة صناع الكسوة خلال عملية التصنيع.