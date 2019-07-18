«الهلال الأحمر بتبوك» ينهي استعدادات استقبال الحجاج عبر منفذ حالة عمار

أنهى فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك استعداداته لتقديم الخدمات الإسعافية الطبية لحجاج بيت الله القادمين عبر منفذ «حالة عمار» الحدودي، فيما تمَّ رفع

جاهزية جميع المراكز والفرق الإسعافية والقيادة الميدانية وغرفة عمليات تعمل على مدار الساعة، لتلقي البلاغات والتعامل معها فورًا.

وتفقد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك المكلف سعيد بن علي الأحمري مركز إسعاف منفذ «حالة عمار» الموسمي، رافقه مدير إدارة المشاريع بالمنطقة محمد بن سالم الصليلي .والتقى الأحمري خلال زيارته العاملين بالمركز، بهدف الاطلاع على سير العمل الميداني والوقوف على جاهزية واحتياجات الفرق الإسعافية، ودعم المسعفين وتذليل العقبات كافة التي تواجههم للقيام بعملهم الإنساني النبيل على أكمل وجه. ولفت الأحمري، إلى أهمية تضافر الجهود للوصول إلى تطلعات ولاة الأمر لخدمة ضيوف الرحمن.



وصرح المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة تبوك خالد بن مرضي العنزي، أنه سيتم تشغيل مركز إسعاف «فجر» الموسمي، بالإضافة إلى رفع جاهزية جميع المراكز والفرق الإسعافية والقيادة الميدانية وغرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات عن الحالات الإسعافية على رقم الطوارئ (997)، لاسيما المراكز الواقعة على الطريق المؤدي لمنطقة المدينة المنورة.

وأوضح العنزي، أنّ هيئة الهلال الأحمر السعودي وضعت عددًا من اللوحات التوعوية والترحيبية بضيوف الرحمن في العديد من المواقع معلنة الترحيب بهم والتشرف بخدمتهم، والمشاركة في استقبال الحجاج بالرسائل التوعوية، وتقديم المواد التثقيفية والهدايا التذكارية لضيوف الرحمن .